Российским экспортным компаниям помогут выйти на новые иностранные рынки — правительство выделит субсидию в 1,7 млрд рублей

Кабмин выделил субсидии на поддержку региональных программ развития экспорта, которые помогут бизнесу нарастить объем зарубежных поставок. Финансирование охватит ключевые этапы вывода продукции на международные рынки.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение №2936-р о выделении более 1,7 млрд рублей на реализацию экспортных программ. Средства получат 58 субъектов РФ, которые подали соответствующие заявки.

Господдержка поможет увеличить совокупный объем зарубежных поставок из регионов до 3,2 млрд рублей. Финансирование направят в том числе на проекты малого и среднего бизнеса при содействии региональных экспортных центров. Предприниматели смогут получать консультации, участвовать в международных выставках и размещать продукцию на иностранных торговых площадках, что ускорит поиск партнеров на перспективных рынках и адаптацию к местным требованиям.

«Решение будет способствовать раскрытию и реализации торгового потенциала отечественных компаний», — сказал Михаил Мишустин.

Ранее правительство утвердило системные меры по поддержке несырьевого экспорта для развития торговой активности российских предприятий на международных рынках.