Правительство и Центробанк пересмотрят правила помощи инвесторам к ноябрю 2026 года

Власти разработают комплексную систему поддержки инвестиционной деятельности для запуска нового инвестцикла. Новые механизмы учтут при формировании и исполнении трехлетнего федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встреч и совещаний, установив жесткий срок доклада о доработке мер стимулирования инвестиций до 15 ноября 2026 года. В дальнейшем ведомства будут отчитываться перед главой государства ежегодно.

Власти проведут дополнительную комплексную настройку как федеральных, так и региональных мер поддержки. Координация работы возложена на кабмин и Центробанк при непосредственном участии ведущих деловых объединений страны, что позволит оперативно адаптировать параметры финансовой системы к потребностям бизнеса.

Ответственными за выполнение поставленной задачи назначили Председателя Правительства Михаила Мишустина и Председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.

Ранее правительство утвердило ряд механизмов защиты и поощрения капиталовложений для стимулирования крупного и среднего бизнеса к реализации долгосрочных проектов на территории страны.