Путин обяжет ведомства объяснять причины отказа в выплате соцпособий

Отказывать в выплате социальных пособий уполномоченные органы смогут только с предоставлением подробного объяснения причин. Об этом сказано в перечне поручений Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Разъяснения должны направляться гражданам одновременно с принятием решения об отказе.

Для реализации этого механизма ведомства перейдут на межведомственное электронное взаимодействие. На портал Госуслуги в автоматическом режиме начнет загружаться вся информация, необходимая для оформления пособий. Данная мера избавит заявителей от самостоятельного сбора справок.

Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 15 декабря 2026 года. Ответственными за реализацию назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Параллельно правительству поручили до конца 2027 года создать во всех регионах систему независимой оценки качества оказания услуг в социальной сфере. Оценивать работу социальных служб граждане также смогут через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».