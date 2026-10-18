Число ИП на НПД выросло почти на треть до 915 тысяч

Предприниматели выбирают НПД из-за отсутствия обязательных страховых взносов и деклараций. Применять режим можно при годовом доходе до 2,4 млн рублей и без работников по трудовым договорам.

Число индивидуальных предпринимателей на НПД за год выросло почти на треть и к сентябрю 2026 года достигло 915 тыс. Всего плательщиками налога на профессиональный доход зарегистрированы 17,4 млн человек, что на 22% больше, чем годом ранее.

ИП на НПД платят 4% с доходов от физлиц и 6% — от организаций и других предпринимателей. Они могут не применять онлайн-кассу и не сдавать декларации, а при отсутствии дохода налог не начисляется. Обязательные страховые взносы также платить не нужно, тогда как для ИП на УСН и ПСН их фиксированный размер в 2026 году составляет 57,4 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование портала «Самозанятость.онлайн».

Быстрее всего число ИП на НПД выросло в Чувашии — на 70%, Марий Эл — на 65% и Карачаево-Черкесии — на 64%. В Москве прирост составил 18%, Московской области — 21%, Санкт-Петербурге — 24%. Снижение зафиксировано только в Запорожской области — на 18%.

В 2027 году фиксированные страховые взносы ИП за себя увеличатся до 61,2 тыс. рублей, поэтому интерес к НПД может сохраниться. При этом режим нельзя применять для перепродажи товаров, посреднической деятельности, добычи полезных ископаемых, а также продажи подакцизной и маркируемой продукции. Эксперимент с НПД рассчитан до конца 2028 года.