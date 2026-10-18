Налоговики стали чаще запрашивать банковскую тайну через административные производства
Инспекторы направляют банкам запросы со ссылкой на ст. 26.10 КоАП вместо стандартной процедуры по ст. 86 НК. Масштаб такой практики пока не установили.
Налоговые органы стали активнее запрашивать у банков сведения о клиентах, составляющие банковскую тайну, в рамках административных производств. На рост числа таких обращений Ассоциация российских банков указала в письмах ФНС и Банку России.
Представитель АРБ сообщил, что проблема наблюдается с лета 2026 года. Отдельные банки также сообщили о подобных запросах Национальному совету финансового рынка.
«Мы изучаем обращения, но оценить масштаб проблемы пока сложно, мы находимся в процессе изучения вопроса», — заявил глава НСФР Андрей Емелин.
Ассоциация банков России пока не получала таких обращений от кредитных организаций. Банк России подтвердил получение письма АРБ и сообщил, что изучит его. РБК также направил запрос в ФНС.