Базовые цены на телерекламу вырастут в среднем на 25% в 2027 году

Новые расценки на федеральных телеканалах будут действовать в 2027 году. Сильнее всего подорожает реклама на «Матч ТВ» — на 34%.

Базовые цены на размещение рекламы на федеральных телеканалах в 2027 году вырастут в среднем на 25% к уровню 2026 года, сообщили представители трех крупных рекламных агентств. Национальный рекламный альянс, который контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ, отказался от комментариев.

Расценки на ТНТ и «Пятнице» увеличатся на 31%, на СТС — на 30%, на «Рен ТВ» — на 28%, на «ТВ-3» — на 27%. Реклама на «Первом канале» и «Муз-ТВ» подорожает на 26%. Для ряда других каналов рост составит от 14 до 24%. Об этом пишут «Ведомости».

Новые базовые цены распространяются на сделки, заключенные после обновления схемы расчета, а также на дополнительные бюджеты внутри действующих контрактов. При этом итоговая стоимость зависит от индивидуальных скидок НРА. Наиболее выгодные условия альянс может предлагать по многолетним контрактам и при увеличении рекламного бюджета темпами выше рынка.

В рамках ранних сделок уже законтрактовано более половины телевизионного инвентаря на 2027 год, сообщил старший вице-президент группы компаний «Родная речь» Сергей Белоглазов. В январе — июне 2026 года объем рекламы на ТВ вырос на 4% к аналогичному периоду 2025 года и достиг 151,3 млрд рублей.