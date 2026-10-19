💲 Курс доллара от ЦБ на 19 октября 2026 снизился

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 18 октября на уровне 83,62 рубля. По сравнению с предыдущими значениями национальная валюта немного укрепилась к доллару, но ослабла по отношению к евро.

ЦБ установил курс валют на 19 октября 2026 года. Рубль укрепился к доллару США евро и китайскому юаню.

Курс доллара опустился на 0,1423 рубля, составив 83,6177 рубля. Евро подешевел на 0,0506 рубля, а курс юаня снизился на 0,0041 рубля до 12,4950 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,6177 рубля Евро 93,7187 рубля Юань 12,4950 рубля

Для проведения международный переводов и обменных операций участникам рынка рекомендуется отслеживать ежедневные колебания курсов через официальные сервисы регулятора и банковские онлайн-платформы.

Национальная валюта сохраняет относительную стабильность, однако инвесторам необходимо учитывать возможные риски, связанные с геополитической обстановкой и внешними экономическими ограничениями.