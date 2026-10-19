Депутат рассказал, как сэкономить на платежках за ЖКУ

Собственники жилья имеют право отказаться от ряда дополнительных услуг в квитанциях за ЖКХ и снизить ежемесячные расходы.

Собственники квартир могут законно исключить из платежных документов ненужные платежи, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, отказаться получится от проводного радио, домовой телевизионной антенны, домашнего телефона и добровольного страхования жилья, если договор на него не подписывали.

Услуги консьержа, шлагбаума или домофона также можно не оплачивать, если по ним не было решения общего собрания собственников. В то же время отказать от базовых услуг ЖКХ не получится.

«В перечень входят: радиоточка, домовая телевизионная антенна, домашний телефон, добровольное страхование жилья, услуги консьержа, шлагбаума или домофона. Но от обязательных услуг отказаться нельзя: в этот список входят водоснабжение, отопление, электричество, газ, вывоз мусора, а также содержание и ремонт жилья», — пояснил Колунов.

К обязательным коммунальным расходам, от которых законодательство отказаться не позволяет, относятся холодная и горячая вода, отопление, электроэнергия, газ, обращение с твердыми коммунальными отходами, а также содержание и текущий ремонт общего имущества дома.