ФНС напомнила, где получить бумажное налоговое уведомление за 2025 год

Получить бумажное налоговое уведомление за 2025 год можно в любом налоговом органе или МФЦ независимо от способа его первоначальной отправки в течение пяти рабочих дней после подачи заявления.

Бумажное налоговое уведомление для уплаты налогов на имущество и доходы за 2025 год выдается в любой инспекции или уполномоченном МФЦ по заявлению налогоплательщика или его представителя, сообщает ФНС. Если уведомление размещено на портале госуслуг, его также можно самостоятельно скачать и распечатать.

Всего налоговые органы направили гражданам 69,9 млн налоговых уведомлений. Из них 64,1 млн переданы в электронном виде через личные кабинеты на Госуслугах и сайте ФНС, а остальные отправлены почтой. Уведомления не рассылаются при наличии льгот, полностью освобождающих от уплаты, а также при сумме налога менее 300 рублей — такие документы могут направляться раз в три года.

Оплатить имущественные налоги и НДФЛ можно через сервисы ФНС, Госуслуги, банки, отделения Почты России или МФЦ без взимания комиссии. Перечислить платеж за налогоплательщика может любое другое лицо.

Срок уплаты налогов по уведомлениям за 2025 год истекает 1 декабря 2026 года. Для налогоплательщиков на отдельных территориях Курской области этот срок продлен на 12 месяцев.