Отцы могут оформить единовременные и ежемесячные детские пособия вместо матери

Российские отцы имеют право на получение единовременной выплаты при рождении ребенка, пособия по уходу до 1,5 лет и других мер господдержки. Часть выплат доступна при условии, что мать не обратилась за ними или не работает.

Отец ребенка может оформить единовременное пособие при его рождении, если мать не запрашивала эту выплату или не трудоустроена, сообщила директор программы Федерального методического центра по повышению финансовой грамотности Президентской академии Нина Гукасова.

С 2026 года размер единовременной выплаты составляет 28 450 рублей, а в районах Крайнего Севера и приравненных территориях сумма увеличивается на районный коэффициент.

Работающий отец также имеет право уйти в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получать ежемесячные выплаты. Кроме того, родителю доступно единое пособие на детей до 17 лет с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи, а работающие отцы двух и более детей могут претендовать на ежегодную семейную выплату, введенную с 2026 года.

«Если сыну или дочери меньше восьми лет, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% от среднего заработка мужчины независимо от его трудового стажа и формы лечения ребенка», — отметила Нина Гукасова.

Оформление больничного по уходу за ребенком до восьми лет позволяет трудоустроенному родителю получать пособие в полном объеме от среднего заработка с первого дня болезни.