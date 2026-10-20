Число МСП в общепите в России выросло на 8%

Число предприятий малого и среднего бизнеса в сфере общепита за год выросло на 8% и составило более 203 тыс., сообщили в Корпорации МСП. Годом ранее показатель составлял менее 188 тыс. заведений.

За три года численность компаний сектора увеличилась почти на 20%, а за пять лет прирост превысил 30%. С начала года предприниматели привлекли 10,2 млрд рублей в рамках Национальной гарантийной системы, что в 1,6 раза больше показателей прошлого года.

«Мы видим, что в секторе МСП за последний год заметный прирост — на 24% — зафиксирован среди компаний, занимающихся кейтерингом. На 21% увеличилось число малых и средних предприятий в сфере еды навынос. При этом число ресторанов и кафе с полным обслуживанием выросло только на 16%», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, происходит постепенная трансформация культуры потребления, а сегмент кофеен показал прирост всего на 3% из-за прохождения пика открытий прошлых лет.

Сейчас доля общепита составляет в среднем 3% от общего числа МСП в России, которое достигaет 6,77 млн предприятий.

В отдельных регионах показатель выше: в Тыве доля сектора составляет 7%, в Крыму и Севастополе — 5%. Наиболее высокие темпы прироста бизнеса за год зафиксированы в Ингушетии (+40%), Дагестане (+25%) и Северной Осетии — Алании (+23%).