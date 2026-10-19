Минфин уточнил правила налогового учета платных подписок на ИИ

Компании могут учитывать расходы на платные подписки на нейросети при расчете налога на прибыль, если затраты экономически обоснованы и подтверждены документами. При этом отсутствие отдельного акта оказанных услуг само по себе не препятствует признанию расходов.

Для налогового учета затрат на ИИ-сервисы организациям необходимо соблюдать требования п. 1 ст. 252 НК РФ. Расходы должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода. Об этом «Клерку» сообщили в пресс-службе Минфина России.

В ведомстве пояснили, что отсутствие акта оказанных услуг само по себе не исключает признания расходов.

В зависимости от обстоятельств подтвердить затраты можно совокупностью документов: электронным инвойсом, подтверждением оплаты, пользовательским соглашением или условиями подписки, подтверждением предоставления доступа и внутренними документами, обосновывающими служебное использование сервиса.

«Документы в совокупности должны позволять установить содержание приобретения, его стоимость, факт оплаты и связь с деятельностью организации. Сам по себе инвойс не гарантирует признания расходов», — отметили в пресс-службе Минфина.

При применении УСН с объектом «доходы минус расходы» подход к признанию затрат на ИИ-сервисы, по разъяснению ведомства, аналогичен применяемому при расчете налога на прибыль.

В Минфине добавили, что специальных правил налогового учета для сервисов искусственного интеллекта в действующем законодательстве нет. К расходам на ИИ-подписки применяются общие требования НК РФ к признанию расходов и их документальному подтверждению.