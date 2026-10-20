Производителей и импортеров табака обяжут подавать предварительные уведомления о начале оборота продукции

Минфин предложил ввести обязательную проверку сведений о партиях табачной и никотинсодержащей продукции до их попадания на рынок.

Производители и импортеры табачной и никотинсодержащей продукции должны будут подавать уведомления о начале оборота перед регистрацией партий в ГИС МТ, следует из законопроекта Минфина. Росалкогольтабакконтроль будет проверять достоверность сведений до ввода товара в оборот.

Сейчас регистрация табака в ГИС МТ носит заявительный характер, и контролирующие органы не проверяют данные до продаж.

По новым правилам ведомство откажет в фиксации уведомления при наличии недостоверных, неполных или противоречивых сведений. Без этой процедуры продукцию запретят вводить в оборот, продавать или выводить из системы.

Главная цель изменений — сокращение доли нелегального рынка, которая сейчас составляет около 12%, заявил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. По его словам, из-за контрафакта бюджет ежегодно теряет около 80–90 млрд рублей акцизных поступлений.

Новый порядок повторяет механизм, который уже применяется на алкогольном рынке. Ввод продукции в оборот без зафиксированного уведомления либо при его аннулировании приведет к изъятию товара из незаконного оборота и аннулированию лицензии компании.