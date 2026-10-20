В России вырос уровень выплат по ипотечному страхованию жизни

Средний уровень выплат по рынку ипотечного страхования жизни увеличился до 40,5%, что связано с расширением страхового покрытия у части компаний.

Средний уровень выплат по рынку ипотечного страхования жизни достиг 40,5% против 38,61% в предыдущем периоде, следует из обновленного рейтинга страховщиков Сбера. Аналитика охватывает данные 18 компаний за период с 1 января по 30 июня 2026 года.

В топ-5 компаний по уровню выплат вошли «Сберстрахование жизни» с показателем 93,33%, «Согаз» — 58,82%, «Совкомбанк страхование» — 50%, «РЕСО-гарантия» — 46,3% и «Альфастрахование» — 46,09%.

Компания «Совкомбанк страхование» вошла в рейтинг впервые, поскольку ранее количество обращений было недостаточным для включения.

«Это может означать, что часть компаний расширила страховое покрытие и стала больше платить по заявленным страховым случаям», — заявили в пресс-службе Сбера.

Публикация статистики позволит клиентам получат больше информации о работе страховых организаций при выборе полиса. Данные рейтинга планируют обновлять ежеквартально. Они не влияют на общую эффективность и надежность страховых компаний, а также на прием банком полисов от заемщиков. Показатели могут отличаться от статистики Банка России, так как регулятор учитывает выплаты по кредитам всех банков, а в рейтинге использованы только данные по займам Сбера.