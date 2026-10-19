🔥 Успейте подать заявку на Премию бухгалтеров 2026 от «Клерка»

До 31 октября продолжается прием заявок на Премию бухгалтеров 2026. Бухгалтеры, кадровики, юристы, аутсорсеры и другие представители профессионального сообщества могут рассказать о своих достижениях и побороться за победу в одной из 11 номинаций.

«Клерк» приглашает специалистов и компании принять участие в Премии бухгалтеров 2026. Это возможность заявить о себе, представить профессиональные достижения и проекты, а также получить признание сообщества.

Участники могут подать заявки в 11 номинациях: «Бухгалтер года», «Кадровик года», «Юрист года», «Аутсорсер года», «Комментатор года», «Почетный пользователь Клерка», «Амбассадор года», «Народный выбор», «Мастер Трибуны», «Корпоративный блог года» и «Компания-аутсорсер года».

Подать заявку можно до 31 октября 2026 года. Отбор победителей завершится 10 ноября, а их имена объявят 11 декабря в прямом эфире XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027».

Не откладывайте участие: расскажите о своих профессиональных успехах и получите шанс стать одним из победителей Премии бухгалтеров 2026.

Подать заявку

Узнать подробности Премии бухгалтеров «Клерк» 2026 можно на странице премии.