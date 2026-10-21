Экс-сотрудник ФНС не исключил полной отмены патентной системы

Последовательное снижение лимитов доходов для применения патента может стать этапом дальнейшего ограничения спецрежима. Эксперт допускает, что в будущем дело дойдет до полной отмены ПСН.

Патентную систему уже последовательно ограничивают, поэтому ее возможная отмена не стала бы неожиданностью. Такое мнение высказал налоговый консультант, экс-заместитель начальника отдела Управления ФНС Дмитрий Кудряшов в интервью «Клерку».

Эксперт обратил внимание на снижение предельных доходов для применения ПСН: 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн — в 2027-м и 10 млн — с 2028 года.

«Поэтому предложение полностью отменить ПСН я рассматриваю как возможное продолжение уже начатого процесса», — пояснил Кудряшов.

При этом решения о полной отмене патентной системы нет. Речь идет о прогнозе эксперта на фоне изменения условий применения спецрежима.

Как может развиваться налоговая реформа и почему предпринимателям не стоит исключать дальнейшие ограничения — в интервью.