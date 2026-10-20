СФР: выплаты за дни диспансеризации учитывают при расчете больничных пособий

Средний заработок за дни прохождения диспансеризации входит в расчетную базу для пособия, если медосмотр предусмотрен законодательно.

Средний заработок за период диспансеризации включается в расчет пособий по временной нетрудоспособности, разъяснил СФР в письме от 02.10.2026 № 14-20/53435.

Но речь идет о медосмотрах, которые работники проходят в соответствии с требованиями законодательства об охране здоровья, подчеркнул фонд.

Выплаты за дни диспансеризации не входят в перечень сумм, освобожденных от обложения страховыми взносами, отметили в СФР. Поскольку на эти суммы начисляются взносы, их учитывают при определении среднего заработка для исчисления пособий.