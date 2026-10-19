Жители новых регионов смогут обменять водительские права без экзаменов и госпошлины

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут обменивать водительские права в упрощенном порядке, следует из проекта указа президента, подготовленного МВД РФ. Инициатива разработана для реализации изменений в федеральных законах о принятии новых регионов в состав России.

Замена имеющихся прав на российские документы будет производиться без проведения экзаменов и без уплаты госпошлины. Меры направлены на обеспечение прав жителей новых территорий по управлению транспортными средствами.

«В соответствии с положениями проекта указа обмен имеющихся у граждан указанных территорий водительских удостоверений на российские водительские удостоверения будет производиться в упрощенном порядке – без проведения соответствующих экзаменов и уплаты государственной пошлины», — отметили в Госавтоинспекции.

Указ вступит в силу со дня его официального подписания. Ранее для жителей четырех новых регионов уже действовал аналогичный упрощенный порядок обмена прав, однако срок его действия истек 1 января 2026 года.

Предполагается, что указ вступит в силу со дня его подписания и будет действовать

до 1 января 2028 года.