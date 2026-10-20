💲 Центробанк снизил официальный курс доллара 20 октября 2026

Американская валюта подешевела на 76 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс доллара 20 октября 2026 года снижен с 83,6177 до 82,8504 рубля, следует из данных Центрального банка РФ.

Курс евро регулятор снижен с 93,7187 рубля до 93,2316 рубля, а юаня — с 12,4950 рубля до 12,3869 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 20 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,8504 рубля Евро 93,2316 рубля Юань 12,3869 рубля

Регулятор устанавливает официальные курсы американской и европейской валют по рабочим дням на основе банковской отчетности и сведений о сделках на внебиржевом рынке.

Биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой сегмент после того, как 12 июля 2024 года Минфин США ввел санкции в отношении Московской биржи.