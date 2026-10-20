Индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,1 % на старте утренней сессии

Российский рынок акций продолжил подъем на фоне растущих цен на нефть и новостей об отсрочке новых американских санкций. Индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов прибавили по 1,1%.

Российский рынок акций открылся ростом во вторник, продолжая позитивную динамику начала недели, свидетельствуют данные Московской биржи. К 07:01 по московскому времени индекс МосБиржи поднялся до 2458,5 пункта, а индекс РТС достиг 934,79 пункта.

Поддержку котировкам оказали сообщения о решении президента США Дональда Трампа временно отказаться от введения новых жестких санкций, ожидания начала поставок российского дизельного топлива в США и на международные рынки, а также подорожание нефти. Декабрьский фьючерс на сырье марки Brent торгуется в районе 110 долларов за баррель.

Лидерами роста среди индексных бумаг стали акции «ВК», подорожавшие на 2,1%, «Газпрома» — на 1,9%, а также «Сургутнефтегаза» и «Русала», прибавившие по 1,8%. Ценные бумаги «Полюса» выросли на 1,7%, «Роснефти» и «ММК» — на 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 20 октября, снизился на 76,73 копейки и составил 82,8504 рубля.