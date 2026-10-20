Изменения в законодательстве принесут бюджету 3,6 трлн рублей за три года

Дополнительные доходы федерального бюджета от законодательных изменений в 2027–2029 годах составят 3,6 трлн рублей, из которых 3,2 трлн обеспечат налоговые корректировки. Почти половину этих средств казна получит за счет распространения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Изменения в законодательстве дополнительно принесут в федеральный бюджет 3,6 трлн рублей за трехлетний период, сообщили в пресс-службе Минфина.

Новые инициативы в сфере налогов и сборов пополнят казну на 3,2 трлн рублей, подсчитали «Известия» на основе пояснительной записки к проекту бюджета. В 2027 году дополнительные поступления составят 1,4 трлн рублей, в 2028-м — около 900 млрд, а в 2029-м — порядка 1 трлн рублей.

Наибольший объем средств — около 1,4 трлн рублей — обеспечит распространение прогрессивной шкалы НДФЛ по ставкам 13–22% на инвестиционные и пассивные доходы. Налог на сверхдоходы для компаний горнодобывающей отрасли принесет 600 млрд рублей, а изменение ставки сбора на дивиденды на счетах типа «С» в пользу лиц из недружественных стран — 390 млрд рублей.

Налогообложение доходов от доверительного управления имуществом закрытых и интервальных ПИФов добавит 300 млрд рублей, НДС на товары трансграничной электронной торговли — более 226 млрд рублей, акцизы — 142 млрд рублей.

При этом неналоговые доходы пополнят бюджет за счет корректировки ставок исполнительского сбора на 150 млрд рублей и введения техносбора на 36 млрд рублей. Позитивные поступления зависят от поведения бизнеса, который может пересмотреть финансовые планы.

«Есть риск, что некоторые компании могут перейти в серую зону, например, платить зарплаты в конверте. Дополнительным ограничением остается дорогой кредит: при высокой ключевой ставке заемные средства доступны не всем предприятиям, что также может сдерживать их развитие, а значит, и поступления по налогам», — отметил эксперт совета ТПП по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов.

Планируемые доходы позволят покрыть порядка пятой части ежегодного дефицита бюджета, который составит 5,1–5,5 трлн рублей (около 2% ВВП). Оставшуюся часть недостачи правительство планирует финансировать за счет размещений ОФЗ и дивидендов госкомпаний без привлечения средств ФНБ.