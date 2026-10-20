Налоговый режим для самозанятых могут продлить после 2028 года

Минфин вернется к обсуждению судьбы налога на профессиональный доход в 2028 году. Чиновники оценят результаты эксперимента до истечения установленного 10-летнего срока.

Вопрос о продлении специального налогового режима для самозанятых после 2028 года будет дополнительно обсуждаться в следующем году, сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Вопрос о продлении эксперимента будет дополнительно обсуждаться в следующем году», — отметил он.

Специальный налоговый режим для плательщиков налога на профессиональный доход действует с 2019 года на территории всей России. Физлица и ИП могут добровольно перейти на эту систему и платить налог с доходов от самостоятельной деятельности по льготной ставке 4% или 6%. Налогоплательщики, которые не используют данный режим, уплачивают налоги в обычном порядке в соответствии с иными системами налогообложения.