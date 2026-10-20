На Wildberries теперь можно оплачивать покупки государственными электронными сертификатами

Покупатели получили возможность оплачивать товары с помощью электронных сертификатов Соцфонда и региональных программ, рассказали в пресс-службе Wildberries. На маркетплейсе доступна покупка технических средств реабилитации по федеральным сертификатам.

Кроме того, принимаются региональные сертификаты на товары для новорожденных в Калининградской, Ленинградской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Для совершения покупки клиенту нужно выбрать товар, который соответствует условиям программы, и применить сертификат при оформлении заказа. Если стоимость товара превышает номинал сертификата, разницу разрешается доплатить из собственных средств.

Деньги с сертификата резервируются в Федеральном казначействе и поступают напрямую продавцу, а не на карту покупателя. Принимать такую оплату смогут селлеры, чья продукция отвечает требованиям законодательства.

В будущем компания рассчитывает расширить список доступных программ, категорий товаров и регионов.