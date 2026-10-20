Средние зарплаты выше 500 тысяч рублей зафиксировали в девяти отраслях

Самые высокие доходы отмечены в сфере морского пастбищного рыбоводства, где заработок превысил 1,2 млн рублей в месяц. В список наиболее высокооплачиваемых направлений также вошли управление фондами, страхование и холдинговые компании.

Работники девяти отраслей экономики получали в среднем более 500 тыс. рублей в месяц в январе — июле 2026 года, следует из данных статистики.

Лидером по уровню доходов стало морское пастбищное рыбоводство: сотрудники таких организаций без учета малого бизнеса зарабатывали в среднем 1,27 млн рублей ежемесячно.

Высокие зарплаты также зафиксированы на финансовом рынке. Управляющие пенсионными фондами получали в среднем 753 тыс. рублей, а управляющие ценными бумагами — 662 тыс. рублей. Доходы занятых в перестраховании составили 553 тыс. рублей, у управляющих инвестфондами — 539 тыс. рублей. Персонал холдинговых компаний зарабатывал 536 тыс. рублей, а операторов лотерей — 533 тыс. рублей.

Планку в полмиллиона рублей также преодолели управляющие фондами с доходом 531 тыс. рублей и специалисты по страхованию рисков с показателем 501 тыс. рублей. Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов, включает премии и учитывает выплаты всем сотрудникам организаций, включая топ-менеджмент со сверхвысокими доходами.