Декларацию по ЕСХН за 2026 год придется сдавать по обновленной форме

Сайт ФНС обновил форму налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу за 2026 год. Главные новшества касаются ИП без сотрудников.

Налоговую декларацию по ЕСХН за 2026 год необходимо представлять по новой форме, напоминает ФНС. Это следует из приказа службы от 03.09.2026 № ЕД-1-3/654@.

Основные корректировки внесены в Раздел 2 налоговой декларации. В него добавили новые строки для отражения сумм страховых взносов, которые предприниматели учитывают при определении базы по налогу. Изменения затронут ИП, которые не выплачивают вознаграждения физлицам.

Теперь такие налогоплательщики будут отражать в отчетности сведения о сумме страховых взносов в совокупном фиксированном размере. Также в новых строках предстоит указывать страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих 300 тысяч рублей. Помимо этого, ведомство уточнило порядок заполнения и отдельные показатели формы.

Представить обновленную декларацию по ЕСХН за 2026 год плательщикам необходимо не позднее 25 марта 2027 года.