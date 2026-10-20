Предприниматель потерял две трети продаж на маркетплейсах после перехода на FBS

Продажи рыболовных товаров на маркетплейсах сократились втрое после изменения схемы доставки. Покупатели привыкли к быстрой доставке, а отгрузка со склада продавца увеличила сроки ожидания.

Компания Fishing Band столкнулась с резким падением продаж на маркетплейсах после перехода на модель FBS — отгрузку товаров с собственного склада. Об этом основатель бизнеса Александр Нитиевский рассказал в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».

«Маркетплейсы обрушились в три раза», — отметил предприниматель.

По его словам, переход на FBS повлиял на локализацию товаров и сроки доставки. При этом маркетплейсы обеспечивают около 50% продаж компании, поэтому изменения существенно сказались на бизнесе.

Нитиевский также рассказал, что на продажи повлияли сезонность, холодная и дождливая погода, перебои с топливом и проблемы с отдельными каналами сбыта. По итогам первого полугодия бизнес вырос лишь на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя первоначально компания рассчитывала удвоить оборот.

В полном выпуске подкаста «Тот еще разговор» предприниматель объяснил, как Fishing Band переживает падение продаж, почему зависит от маркетплейсов и какие способы развития бизнеса рассматривает.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: