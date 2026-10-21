Предприниматель назвал Ozon самым невыгодным каналом продаж

Маркетплейсы могут обеспечивать значительную часть оборота бизнеса, но уступать оптовым и розничным продажам по рентабельности. Основатель Fishing Band рассказал, почему продажи через Ozon оказались для его компании наименее выгодными.

Около 50% продаж производителя рыболовных товаров Fishing Band приходится на маркетплейсы. Из этого объема примерно 75% обеспечивает Ozon, еще 25% — Wildberries. Такие цифры привел основатель компании Александр Нитиевский в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».

Несмотря на значительную долю в продажах, маркетплейсы оказались для компании наименее рентабельным каналом сбыта.

«По рентабельности на последнем месте маркетплейсы, из них самый невыгодный Ozon», — рассказал Нитиевский.

По его словам, собственная розница обеспечивает наиболее высокую маржинальность, однако ее сложно масштабировать из-за необходимости привлекать покупателей. Оптовые продажи тоже выгодны: в этом канале бизнес несет меньше расходов на комиссии площадок, логистику и доставку конечному покупателю.

При этом компания продолжает развивать продажи через маркетплейсы. Нитиевский считает, что потенциал Wildberries пока раскрыт не полностью, хотя для его бизнеса эта площадка более маржинальна, чем Ozon.

В полном выпуске подкаста «Тот еще разговор» предприниматель рассказал, как распределяет продажи между площадками, оптом и собственной розницей, а также почему большой оборот не всегда означает высокую прибыль.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: