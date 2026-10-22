Соцсети помогли увеличить продажи в Черную пятницу в 200 раз

Продвижение в соцсетях и большие скидки помогли увеличить дневную выручку продавца рыболовных товаров с 10 тысяч до 1–2 млн рублей во время Черной пятницы. Предприниматель рассказал, как развивал этот канал продаж.

В обычные дни продажи компании «Фирма Миненко» составляли около 10 тыс. рублей, или три-пять заказов. Во время Черной пятницы выручка могла достигать 1–2 млн рублей. Об этом бывший коммерческий директор компании, основатель Fishing Band Александр Нитиевский рассказал в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».

Одним из инструментов привлечения покупателей стали соцсети. Компания развивала сообщество во «ВКонтакте», публиковала анонсы распродаж, запускала рекламу и отслеживала переходы на сайт.

При этом на результат влияли и значительные скидки, которые компания предлагала во время акции.

«В обычный день продажи на 10 тыс. рублей, три-пять заказов, в „Черную Пятницу“ — миллион, два миллиона», — рассказал Нитиевский.

По его словам, показатели росли постепенно. Во время первой крупной распродажи компания получила около 100 заказов на 200 тыс. рублей при среднем чеке 2 тыс. рублей. На следующий год после привлечения маркетологов число заказов выросло до 400, а в дальнейшем выручка в дни акции достигала 1–2 млн рублей.

Этот опыт Нитиевский использовал и при запуске собственного бренда Fishing Band, сделав личную аудиторию одним из инструментов продвижения.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: