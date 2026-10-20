Банкам упростят правила инвестирования за рубежом

Банки с универсальной лицензией смогут совершать большинство зарубежных инвестиций без предварительного разрешения ЦБ. При этом регулятор получит право требовать продажи иностранных активов.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет правила зарубежных инвестиций российских банков. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале.

Согласно законопроекту, банкам с универсальной лицензией потребуется разрешение ЦБ только для наиболее значимых иностранных инвестиций. В частности, при получении прямого или косвенного контроля над зарубежным банком, страховой компанией или другой организацией при крупных затратах. Разрешение также понадобится для открытия иностранного филиала.

Остальные зарубежные вложения банки смогут осуществлять в уведомительном порядке.

Для банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций сохранятся ограничения. Им будет запрещено открывать зарубежные филиалы и представительства, приобретать акции иностранных компаний и устанавливать контроль над ними. Исключение предусмотрено для покупки операторов систем международных финансовых телекоммуникаций.

«За Банком России закрепляется право требовать от банков продать иностранный актив, закрыть зарубежный филиал или представительство», — отметил Аксаков.

Основания для таких требований определит ЦБ. Мера направлена на предотвращение рисков для финансовой устойчивости банков.

Кроме того, законопроект вводит требования к финансовому положению крупных собственников банков — физических лиц. Сейчас аналогичные требования предъявляются только к собственникам — юридическим лицам.

По словам Аксакова, изменения должны снизить издержки банков и Банка России, а также повысить информированность регулятора о зарубежных инвестициях кредитных организаций.