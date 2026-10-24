Владельцев авто предлагают предупреждать об эвакуации через «Госуслуги»

В России могут ввести автоматические уведомления об эвакуации машин с указанием причины задержания и адреса спецстоянки через портал «Госуслуги».

Обязанность передавать данные в государственную систему с последующим информированием собственников предложено возложить на эвакуационные службы, следует из обращения лидера ЛДПР Леонида Слуцкого премьер-министру Михаилу Мишустину.

Действующий порядок, при котором автовладельцам приходится самостоятельно обзванивать дежурные части и спецстоянки, приводит к лишним расходам и ошибочным заявлениям об угоне.

«В эпоху цифровых технологий и активного развития интернет-сервисов, такой порядок очевидно устарел и требует изменений. Наши граждане должны своевременно получать информацию о том, что произошло с их машиной и где она находится», — отметил Леонид Слуцкий.

Новый механизм не потребует дополнительных расходов из бюджета, поскольку уведомления будут приходить через существующие сервисы «Госуслуги» и «Госуслуги авто». Запустить проект предлагают в формате эксперимента в нескольких пилотных регионах перед его последующим распространением на всю страну.