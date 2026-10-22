Шпаргалка: что делать, если взносы за персонал не попали в расходы по УСН

Эксперт разъяснила, как учесть прошлогодние взносы за сотрудников при УСН в 2026 году.

Бизнес на УСН не принял расходы на взносы за сотрудников в году начисления.

Можно ли принять их в следующем году – ответила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации». Это можно сделать с учетом кассового метода.

Случай 1. Взносы за сотрудников начислены в 2025-м, уплачены в 2026-м. Расход признается 2026 годом, на дату зачета с ЕНС (подп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК, п. 2 ст. 346.17 НК). Уточненка не нужна — это нормальная механика кассового метода.

Случай 2. Взносы уплачены в 2025-м, но в расходы не приняты. Это ошибка, и есть два пути исправления:

уточненная декларация за 2025 год (п. 1 ст. 81 НК);

учет в 2026 году по п. 1 ст. 54 НК — только если ошибка привела к переплате налога за 2025 год, в 2026-м нет убытка/минимального налога и ставка 2026 года не выше ставки 2025-го (новое условие действует с 01.01.2026 по закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Иначе — только уточненка.

При объекте «Доходы» налог уменьшается на взносы, уплаченные в этом периоде (п. 3.1 ст. 346.21 НК): уплаченные в 2026-м за прошлый год уменьшают налог 2026-го; уплаченные в 2025-м, но не заявленные — нужно подавать уточненку или учитывать п. 1 ст. 54 НК.

Оксана Мочалкина «Таким образом неуплаченные вовремя взносы принимают в 2026 году по факту уплаты. Если они уплачены, но не учтены — подают уточненку за 2025 год, либо учитывают по п. 1 ст. 54 НК при переплате и неизменнной ставке.»

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.