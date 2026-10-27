Роструд назвал отрасли с самым высоким уровнем травматизма

Строительство и обрабатывающие производства стали лидерами по уровню производственного травматизма.

Обрабатывающее производство, строительство, транспорт, сельское хозяйство и добывающая промышленность лидируют по общему количеству случаев производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом, сообщил глава Роструда Михаил Иванков.

«Есть статистика по общему количеству случаев производственного травматизма с тяжелым или смертельным исходом. Здесь на первом месте обрабатывающее производство, затем стройка, транспорт, сельское хозяйство и добывающая промышленность», — рассказал Иванков.

Показатели меняются при расчете количества пострадавших на 1 тыс. работающих сотрудников. При таком подходе первое место занимает строительство, на втором находится транспорт, а за ними следуют сельская хозяйственность и обрабатывающие производства.