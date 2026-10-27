Налоговая: ИП обязаны уплатить страховые взносы в течение 15 дней после закрытия бизнеса

После внесения записи в ЕГРИП физическому лицу необходимо сдавать отчетность и уплачивать налоги и страховые взносы в установленные законом сроки.

Закрыть ИП можно лично с паспортом и квитанцией об уплате госпошлины, через нотариуса или в электронной форме, напоминают в УФНС. Нотариус засвидетельствует подлинность подписи на заявлении по форме Р26001 и представит документы на регистрацию в тот же день.

Предприниматели на УСН после внесения записи в ЕГРИП обязаны сдать декларацию с кодом отчетного периода 50 не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности. Уплатить налог по УСН необходимо не позднее 28-го числа того же месяца.

Страховые взносы за себя индивидуальный предприниматель должен перечислить в течение 15 календарных дней с даты внесения записи в ЕГРИП. Для предварительного расчета суммы взносов можно воспользоваться налоговым калькулятором, который учитывает количество полных месяцев и дней ведения деятельности.