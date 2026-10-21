💲 Банк России повысил официальный курс доллара на 21 октября 2026
Официальный курс доллара незначительно вырос, а евро и китайский юань подешевели.
Официальный курс доллара США на 21 октября составил 82,8879 рубля против 82,8504 рубля днем ранее, следует из материалов Банка России. При этом курс евро снижен регулятором с 93,2316 до 93,0417 рубля.
Курс китайского юаня также уменьшился. Центробанк установил его на уровне 12,3708 рубля вместо прежних 12,3869 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 октября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
82,8879 рубля
Евро
93,0417 рубля
Юань
12,3708 рубля
Банк России рассчитывает официальные курсы валют на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Если данные торгов для отдельных валютных пар недоступны, регулятор использует расчет через кросс-курсы.