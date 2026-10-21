ВТБ и Wildberries запустили скидки до 6% на покупки

Клиенты ВТБ смогут получать скидки до 6% при покупках на Wildberries. Максимальная выгода составит 3 тыс. рублей в месяц.

ВТБ расширил сотрудничество с маркетплейсом Wildberries и запустил совместную программу скидок для покупателей. Теперь держатели карт банка могут получать 3% скидки на заказы, а участники программы лояльности WB Клуб — дополнительные 3%.

Для получения скидки необходимо выбрать карту ВТБ в качестве способа оплаты при оформлении заказа. Дополнительная скидка доступна пользователям, подключившим WB Клуб.

Новое предложение действует параллельно с программой лояльности банка. Клиенты ВТБ также могут получать до 15% кешбэка рублями в выбранных категориях.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, совместная программа рассчитана на широкую аудиторию покупателей и позволяет получать выгоду при повседневных покупках на маркетплейсе.

«С сегодняшнего дня им доступны скидки при привычных покупках, закрывающих весь потребительский спрос россиян», — сказал Георгий Горшков.

В Wildberries добавили, что россияне все чаще приобретают через маркетплейс не только одежду и товары для дома, но и дорогостоящие покупки. В третьем квартале продажи шин и дисков в денежном выражении выросли почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи крупной бытовой техники увеличились на 66%, стройматериалов и мебели на заказ — на 84%, а мягкой мебели — в 1,5 раза.