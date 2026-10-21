Эксперт: мораторий на банкротство может ударить по кредиторам и заемщикам

Отсрочка банкротства способна помочь жизнеспособным компаниям пережить период дорогих кредитов, однако одновременно создает риски для кредиторов и может привести к ужесточению условий финансирования бизнеса.

Правительство сможет вводить шестимесячный мораторий на банкротство субъектов МСП из-за роста стоимости заемных средств. Такой механизм предусмотрен законопроектом, который 15 октября 2026 года внесли в Госдуму.

Предлагаемый механизм моратория на банкротство способен поддержать компании, которые столкнулись с временными финансовыми трудностями из-за высокой стоимости заемных средств. Об этом «Клерку» рассказал эксперт Алексей Вересов.

Алексей Вересов «Получается цепная реакция: мы защищаем одного должника, но одновременно ухудшаем ликвидность его контрагентов. Особенно если кредитор сам относится к малому бизнесу и не имеет большого финансового резерва.По моему мнению, реструктуризация должна сопровождаться понятной оценкой платежеспособности и реалистичным графиком погашения. Иначе мы рискуем просто перераспределить финансовые проблемы между участниками рынка»

При этом мораторий не снижает размер задолженности и не делает кредиты дешевле. Если компания систематически работает в убыток, отсрочка лишь перенесет финансовые проблемы на более поздний срок.

Эксперт также обратил внимание на риски для кредиторов. Задержка возврата средств может негативно сказаться не только на банках, но и на поставщиках, подрядчиках и арендодателях. В результате поддержка одного должника способна ухудшить финансовое положение его контрагентов, особенно если они сами относятся к малому бизнесу.

Кроме того, существует вероятность злоупотреблений со стороны недобросовестных компаний. По словам Алексея Вересова, отдельные должники могут использовать мораторий для затягивания расчетов с кредиторами, наращивания долговой нагрузки или вывода ликвидных активов.

«Мораторий должен защищать действующий бизнес, а не создавать дополнительное время для вывода его стоимости», — отметил Алексей Вересов.

Еще одним возможным последствием инициативы эксперт назвал изменение кредитной политики банков. Если взыскание задолженности станет более длительным и сложным, кредитные организации могут повысить требования к заемщикам, обеспечению и финансовой отчетности. Для части компаний это также может обернуться ростом стоимости финансирования.

Недавно мы писали, что для малого бизнеса хотят ввести мораторий на банкротство.