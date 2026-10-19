Для малого бизнеса хотят ввести мораторий на банкротство

Правительство могут обязать вводить полугодовой мораторий на банкротство субъектов МСП при существенном росте стоимости кредитов и снижении их доступности.

Кабмин получит право вводить шестимесячный мораторий на банкротство малого и среднего предпринимательства из-за удорожания заемного финансирования, следует из законопроекта, опубликованного в электронной базе Государственной думы 15 октября 2026 года.

Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Под ограничения не попадут ликвидируемые компании и организации, в отношении которых процедуры банкротства начались до введения моратория.

После завершения моратория кредиторы обязаны будут сначала предложить должнику реструктуризацию на срок от трех месяцев до года. Только при отказе от реструктуризации или нарушении ее условий кредитор сможет обратиться в суд для возбуждения дела о несостоятельности. Смягчение правил не затронет долги по зарплате, алиментам и возмещению вреда жизни или здоровью.

«Мораторий сам по себе не прекращает обязательства должника и не освобождает его от погашения задолженности. Он не является формой списания долгов или безвозмездной государственной поддержки. Его назначение состоит в том, чтобы временно исключить использование процедуры банкротства как наиболее жесткого способа взыскания и не допустить ликвидации экономически жизнеспособного предприятия», — указано в пояснительной записке.

Законопроект также снижает с 20% до 10% порог падения доходов, необходимый для получения судебной рассрочки предприятиям МСП, в отношении которых процедура наблюдения уже началась. Кроме того, право на рассрочку получат малые и средние компании, у которых расходы на уплату процентов по ранее взятым кредитам выросли не менее чем на 20%.