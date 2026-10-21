Высокие ставки заставили российский бизнес копить гигантские долги перед поставщиками и сотрудниками

Кредиторская задолженность бизнеса за год взлетела на 26% и растет вдвое быстрее банковских кредитов и облигаций. При этом уже почти четверть крупных компаний в 2026 году оплачивают поставки с задержкой, маскируя проблемы с ликвидностью за счет средств своих партнеров.

Российский бизнес все чаще задерживает расчеты с контрагентами из-за высоких ставок и замедления экономики. Это приводит к цепочке неплатежей и увеличивает риски кассовых разрывов.

К июню 2026 года годовой прирост кредиторской задолженности увеличился на 32 трлн рублей и достиг 155 трлн рублей, что на 26% превышает показатели прошлого года. Такой рост вдвое опережает темпы увеличения долгов по банковским кредитам и облигациям, так как бизнесу выгоднее допускать просрочки перед поставщиками, чем привлекать дорогие заемные средства. Об этом пишет Frank media со ссылкой на агентство «Эксперт РА».

При этом во втором квартале 2026 года уже почти четверть крупных компаний оплачивали поставки с задержкой, а у 6,5% просрочка превышала 60 дней. Аналогичные тенденции фиксируют и в секторе малого и среднего бизнеса.

«Это создает риск проявления эффекта домино, когда по цепочке контрагенты начинают транслировать удлинение сроков оплаты последующим контрагентам — возникает цепная реакция. Отсюда обостряется риск кризиса неплатежей — пострадавшие поставщики, не получив деньги от первых должников, сами становятся неспособны вовремя платить своим контрагентам», — сказали аналитики «Эксперта РА».

В 2027 году российский бизнес столкнется с ростом плановых погашений на 21%, что повысит угрозу дефолтов в секторах с высоким уровнем риска. Эксперты прогнозируют, что первый дефолт могут допустить около 3% эмитентов облигаций, а основные проблемы затронут оптовую торговлю, сельское хозяйство, строительство, лизинг и аренду.