👵 Доход от вкладов может лишить неработающих пенсионеров социальных доплат и субсидий на ЖКХ

Банки передают сведения о процентах по вкладам в ФНС и Социальный фонд в автоматическом режиме. При расчете социальной доплаты к пенсии годовой процентный доход делят на 12 месяцев и суммируют с ежемесячной пенсией. Депозит в размере 300-500 тыс. рублей при текущих ставках приносит 3-5 тыс. рублей в месяц, чего достаточно для превышения порога нуждаемости и утраты статуса малоимущего.

Аналогичные риски возникают при оформлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. По федеральным правилам субсидия положена, если расходы на ЖКХ превышают 22% от общего дохода семьи, однако в регионах этот планка бывает ниже — например, в Москве она составляет 10%. Увеличение среднедушевого дохода за счет процентов снижает долю трат на квартплату в семейном бюджете, из-за чего соцзащита отказывает в продлении субсидии на следующие шесть месяцев. Об этом пишут «Известия».

Параллельно в России действует механизм налогообложения процентных доходов с необлагаемым лимитом 210 тыс. рублей за год, который рассчитывают из максимальной ключевой ставки 21%. Кроме того, правительство уже внесло в Госдуму законопроект, по которому с 2027 года банки будут самостоятельно удерживать НДФЛ с выплат по депозитам в качестве налоговых агентов.