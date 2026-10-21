Суд может изменить стандартный размер алиментов на детей

Долю выплат могут увеличить или уменьшить с учетом материального и семейного положения родителей, состояния их здоровья и других обстоятельств. Алименты также можно назначить в твердой денежной сумме.

Алименты на одного ребенка обычно составляют четверть дохода родителя, на двух детей — треть, на трех и более — половину, сообщила депутат Госдумы от ЛДПР Дарья Голубева. По Семейному кодексу выплаты перечисляет родитель, который не живет с ребенком. Понятий «отцовские» или «материнские» алименты в законе нет. Суд вправе изменить установленные доли.

«Долю можно увеличить или уменьшить, учитывая исключительные интересы детей или заслуживающие внимания интересы одного из родителей — например, тяжелую болезнь, инвалидность или отсутствие у него объективной возможности получать доход», — сказала депутат.

Вместо доли от заработка суд может установить алименты в твердой денежной сумме. Такой порядок применяют при нестабильном доходе, оплате в натуральной форме или валюте, а также при умышленном сокрытии реальных заработков.

Твердую сумму определяют так, чтобы максимально сохранить ребенку прежний уровень обеспечения. Суд также учитывает материальное и семейное положение сторон и другие заслуживающие внимания обстоятельства.