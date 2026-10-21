Кабмин хочет поднять штраф за езду без прав до 30 тысяч рублей

За повторное нарушение штраф может составить от 30 до 50 тыс. рублей. Оплатить его со скидкой 25% будет нельзя.

Штраф за управление автомобилем без водительского удостоверения планируют увеличить с нынешних 5-15 тыс. до 15-30 тыс. рублей. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект.

Изменения затронут водителей, которые не получали удостоверение или ездят с просроченным документом. За повторную езду без прав предлагается ввести отдельный штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Поправки внесут в КоАП, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Штрафы за такие нарушения нельзя будет оплатить со скидкой 25% в первые 30 дней. Проект подготовило МВД России. По данным ведомства, ежегодно более 12 тыс. человек привлекают к ответственности за езду без прав три и более раза.

Новые нормы не распространятся на водителей, которые садятся за руль после лишения прав. Для них уже предусмотрено более строгое наказание, вплоть до уголовной ответственности.