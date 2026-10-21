Для бюджетных учреждений предложили отменить пени по долгам на 2027 год

Мораторий может распространиться на государственные и муниципальные учреждения при условии погашения основного долга. Инициатива не предусматривает списания задолженности.

Мораторий на начисление пеней по просроченным долгам государственных и муниципальных бюджетных учреждений предложили ввести на 2027 год депутаты КПРФ Георгий Камнев и Александр Ивачев и сенатор Айрат Гибатдинов. Соответствующий запрос они направили председателю правительства Михаилу Мишустину.

Авторы инициативы указывают, что больницы, поликлиники, школы и детские сады сталкиваются с ростом тарифов, цен и других обязательных платежей. Из-за пеней часть средств, предназначенных для работы учреждений, приходится направлять на обслуживание накопившихся долгов.

«Речь идет не о списании долгов и не об освобождении от обязательств. Таким способом социальные учреждения смогут рассчитаться с долгами без дополнительных финансовых санкций», — сказал сенатор Айрат Гибатдинов.

В марте 2022 года уже вводили мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. В этот период по обязательствам должников не начисляли неустойки, штрафы и пени. Однако мера фактически не распространялась на бюджетные учреждения: по пункту 1 статьи 65 ГК они не могут быть признаны банкротами.