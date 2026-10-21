Подпись под протоколом: как разговор в налоговой превратился в долг на миллион. Выпуск № 136 подкаста «Налоговое утро»
Директор компании зашел в инспекцию поговорить, а вышел с требованием доплатить миллион рублей НДС и переделать договоры со всеми поставщиками.
Директор компании зашел в инспекцию на рабочую встречу, а вышел с требованием доплатить миллион рублей НДС и переделать договоры со всеми поставщиками. Поводом стал протокол комиссии, который руководитель подписал не читая.
В бухгалтерских чатах уже спорят: обязывает ли этот документ к чему-то или его можно выбросить? Разбираем реальный кейс, судебную практику и выясняем, где заканчивается рекомендация инспектора и начинается закон.
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