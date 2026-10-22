Социальному бизнесу могут разрешить получать государственные гранты без обязательного софинансирования

В Госдуме предложили отменить требование о вложении собственных средств для получения грантов социальным бизнесом и дать ему льготы при аренде госимущества. Меры направлены на упрощение доступа к господдержке для социально значимых проектов.

Социальные предприятия в России могут освободить от обязательного софинансирования грантов на развитие бизнеса и предоставить им преимущественное право на аренду государственного и муниципального имущества без торгов или по льготной ставке. С такой инициативой к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову обратилась вице-спикер Госдумы Мария Воропаева.

Сейчас социальный бизнес может получить грант в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а в Арктической зоне — до 1 млн рублей. Однако обязательным условием является софинансирование: получатель должен вложить в проект не менее 25% собственных средств. Для небольших организаций, которые оплачивают аренду, платят зарплаты и сдерживают доступные цены, это условие часто становится барьером.

«Предлагается полностью освободить социальные предприятия от обязательного софинансирования грантов на развитие социального предпринимательства, сохранив требования к целевому использованию средств и отчетности, а также закрепить преимущественное право социальных предприятий на заключение договоров аренды государственного и муниципального имущества без торгов либо на льготных условиях при реализации социально значимых проектов», — сказано в обращении.

Особые сложности с привлечением средств испытывают организации, которые создают образовательные и реабилитационные центры, производят протезно-ортопедические изделия и трудоустраивают людей с инвалидностью. Отмена софинансирования позволит расширить доступ малого бизнеса к господдержке и упростит закупку специального оборудования.