Жителям приграничья упростили назначение единого пособия

Временно отселенные в безопасные районы россияне смогут получить выплату без учета требований к доходам и имуществу. Льгота действует для жителей отдельных территорий восьми регионов.

Единое пособие временно отселенным жителям назначат на упрощенных условиях, следует из постановления правительства № 1365. Мера распространяется на отдельные территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя.

Если заявитель признан безработным на день обращения, выплату могут назначить при среднедушевом доходе семьи выше прожиточного минимума, доходах за расчетный период менее 8 МРОТ или их отсутствии. При превышении прожиточного минимума пособие составит 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения и детей.

При рассмотрении заявления Соцфонд не учтет движимое и недвижимое имущество семьи, которое находится на территории, откуда ее эвакуировали.

При подаче заявления до 31 декабря текущего года пособие могут назначить с 1 января 2026 года, если отселение произошло в январе 2026 года или ранее и заявитель не получал выплату в 2026 году. При более позднем отселении пособие назначат с соответствующего месяца. Если семья уже получала выплату, новый период начнется не раньше месяца, следующего за окончанием предыдущего.