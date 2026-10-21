Минфин готовит отдельный стандарт бухгалтерского учета для некоммерческих организаций
Бухгалтерский учет некоммерческого сектора переведут на единые стандарты МСФО, а требования к раскрытию данных в ГИРБО ужесточат. Финансовое ведомство готовит профильный ФСБУ для НКО с учетом специфики отсутствия прибыли и смешанных источников доходов.
Новый стандарт бухгалтерского учет для некоммерческих организаций сформирует единые прозрачные требования к отчетности НКО и учтет специфику целевого финансирования. Об этом сообщил директор департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонид Шнейдман.
«Наша цель – создать условия, чтобы заинтересованные лица – государство, бизнес, инвесторы и граждане – получали качественную и достоверную информацию о финансовом положении компаний для принятия взвешенных экономических решений», – отметил он.
По его словам, отдельный порядок учета необходим из-за отсутствия прибыли как ключевой цели НКО и смешанных источников их доходов. Разработка позволит устранить пробелы, которые возникают при применении общих правил бухгалтерского учета к некоммерческому сектору.
Минфин также продолжает работу по модернизации ГИРБО, в котором с 2026 года консолидируется годовая, промежуточная и МСФО-отчетность вместе с аудиторскими заключениями. Кроме того, Минфин закрепляет правовые основы для применения стандартов раскрытия информации об устойчивом развитии и снижает регуляторную нагрузку при составлении консолидированной отчетности для холдингов.
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