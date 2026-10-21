ФНС объяснила, когда ИП не нужно платить страховые взносы
ИП разрешили временно не платить фиксированные взносы за себя, но при строгом соблюдении условий. Налоговики рассказали, в каких ситуациях предпринимателей освободят от платежей и за какой срок нужно успеть направить заявление.
ИП должны ежегодно платить фиксированные взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Исключение предусмотрено для предпринимателей на НПД и АУСН. Если ИП начал работать не с начала года, сумму рассчитывают пропорционально месяцам деятельности.
При доходе свыше 300 тыс. рублей дополнительно уплачивается 1% с суммы превышения. Максимальный дополнительный взнос за 2026 год составляет 321 818 рублей. Рассчитать платеж можно через сервис ФНС «Калькулятор расчета страховых взносов».
Фиксированные взносы можно перечислить единовременно или частями в течение года. Освобождение возможно за периоды ухода за ребенком до 1,5 лет, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет, а также за отдельные периоды военной службы, проживания с супругом-военнослужащим и в других установленных законом случаях. В эти периоды предприниматель не должен вести деятельность. Об этом сказано на сайте ФНС.
Для освобождения нужно подать в налоговую заявление по форме КНД 1150081 и подтверждающие документы. Если право возникло в 2025 году или позднее, обратиться необходимо в течение трех лет. Для права, возникшего до 2025 года, срок подачи заявления не ограничен.
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