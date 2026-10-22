42% россиян не знали о лечении в частных клиниках по ОМС

Только 31% опрошенных хорошо знают, что услуги по полису ОМС можно получать в частных клиниках. При выборе медорганизации предпочтения почти разделились поровну.

О возможности лечиться по ОМС в частных клиниках впервые услышали 42% россиян. Еще 25% что-то знают об этом. В крупных городах доля информированных на 5-10 процентных пунктов выше, чем в малых городах и сельской местности.

При равной доступности врачей 44% респондентов выбрали бы государственную клинику, а 42% — частную. Среди участников опроса старше 60 лет государственные медорганизации предпочли 62%. В группе от 25 до 34 лет 69% выбрали частные клиники. Об этом сказано в опросе ВЦИОМ.

Сторонники государственных клиник чаще ориентируются на территориальную доступность — 31%, доверие к учреждению — 30% и положительный опыт лечения — 17%. При выборе частной клиники важны отношение к пациентам — 45%, современное оборудование — 37% и удобный график — 23%.

К 2025 году коммерческой была каждая третья организация — участник системы ОМС, однако на частные клиники приходилось около 6% государственного финансирования лечения. В 2026 году вместо уведомительного порядка допуска вводится отбор по критериям, которые утверждает правительство.