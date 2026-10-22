Эксперт рассказал, что ждет вклады после решения ЦБ 23 октября

Банк России 23 октября 2026 года, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14%. При этом вкладчикам стоит обратить внимание не только на само решение регулятора, но и на прогноз изменения ставки в 2027 году.

Центробанк 23 октября проведет заседание по ключевой ставке. Решение опубликуют в 13:30 по московскому времени, а в 15:00 председатель ЦБ Эльвира Набиуллина проведет пресс-конференцию.

Базовый сценарий — сохранение ставки на уровне 14%, считает заместитель коммерческого директора финтех-компании Paygine Алина Мороз.

По ее словам, предстоящее заседание будет опорным: регулятор представит обновленный среднесрочный прогноз. Поэтому участники рынка будут следить прежде всего за ожидаемой траекторией ключевой ставки в 2027 году.

Для вкладчиков сохранение ставки означает продолжение периода высокой доходности депозитов. По оценке эксперта, ставки по вкладам сейчас примерно на 7 процентных пунктов выше инфляции.

Если ЦБ все же снизит ставку на 0,25–0,5 процентного пункта, первыми изменения почувствуют вкладчики, а не заемщики. Банки обычно начинают снижать доходность депозитов еще на ожиданиях решения регулятора — в течение одной-двух недель.

Более заметное смягчение денежно-кредитной политики может сделать кредиты доступнее, поддержать инвестиции и рынок ценных бумаг. Однако снижение доходности вкладов способно ускорить переток сбережений в потребление, валюту и альтернативные активы, предупреждает Журавлев.

Повышение ключевой ставки эксперт считает маловероятным, но не исключает такого сценария. К нему могут привести устойчиво высокие инфляционные ожидания, распространение роста тарифов на другие товары и услуги, а также более мягкая бюджетная политика, чем предполагал ЦБ.