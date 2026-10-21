Нужно ли сдавать 6-НДФЛ за 9 месяцев, если зарплату начисляли, но не платили: ответ эксперта 

В 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года отражают фактически выплаченные доходы за период с 1 января по 30 сентября, даже если выплат не было, а в РСВ зарплату учитывают по начислению.

Если организация или ИП являются налоговыми агентами, отсутствие выплат в отчетном периоде само по себе не освобождает их от сдачи 6-НДФЛ. При этом начисленную, но не выплаченную зарплату в расчет не включают: для зарплаты, отпускных, больничных и денежных выплат по ГПД важна дата фактической выплаты, а не период, за который начислили доход.

За 9 месяцев 2026 года в 6-НДФЛ отражают денежные доходы, выплаченные с 1 января по 30 сентября 2026 года.

Например, зарплату за сентябрь перечислили 5 октября, ее не включают в расчет за 9 месяцев. Если часть суммы выплатили в сентябре, а остаток — в октябре, отражают только сентябрьскую выплату.

Выпустили подробный разбор 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года в Клерк.Системе — с пошаговой инструкцией, чек-листом для проверки расчета и памяткой по заполнению:

как определить состав расчета и подготовить регистры;

какие доходы включить и как распределить суммы по ставкам и КБК;

как заполнить разделы 1 и 2, учесть вычеты и особые виды доходов;

как отразить возврат налога и излишнее удержание;

как сверить расчет с регистрами, уведомлениями и РСВ;

как проверить расчет перед отправкой и сохранить подтверждение приема.

Разобрали и частные ситуации на примерах: от зарплаты на границе кварталов до возврата НДФЛ.